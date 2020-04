Pagliari : “Quasiment impossible qu’un transfert de Neymar se fasse cet été”

La presse catalane ne cesse – quasi quotidiennement – d’imaginer des alternatives qui permettraient un retour de Neymar Jr à Barcelone. Il est souvent question de troc de joueurs dans le cadre d’un désir de “francisation” du PSG… Bref, rien qui ne tienne la route. Ce que pense également la journaliste brésilienne implantée à Paris, Isabela Pagliari.

“Selon mes informations, et c’est aussi mon avis, il est quasiment impossible qu’un transfert de Neymar se fasse cet été. Parce que 180M€ (le prix qui découlerait des règlements de la FIFA), même avant la pandémie, personne n’aurait payé ça. Aujourd’hui, avec la crise, tous les clubs vont souffrir économiquement. Ce n’est pas pensable d’imaginer que Neymar va être transféré à Barcelone. D’autant plus que son histoire avec Paris n’est pas finie. Là ils sont en quart de finale de la Champions League et il a envie”, a commenté la journaliste brésilienne au micro d’Europe 1.

De son côté, Nicolò Schira affirme que le PSG et Leonardo vont proposer une prolongation contractuelle jusqu’à 2025 (trois saisons de plus) avec un salaire annuel de 38M€.