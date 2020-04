Paredes : “Je rends fou Cavani avec Boca mais il a envie de rester ici un ou deux ans de plus”

La situation contractuelle d’Edinson Cavani provoque convoitises, désirs, rumeurs, et commentaires. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG âgé de 33 ans rejoindra-t-il (libre) un club sud-américain, restera-t-il sur le vieux continent et où ?

Dans un Live Instagram de Cristian Erbes, Leandro Paredes a confirmé ce que chacun suppose : le Matador entend rester encore en Europe où des projets ambitieux et bien dotés lui sont (et seront proposés). Et pourtant le milieu de terrain argentin, ancien joueur de Boca Juniors, son club de cœur, assure jouer son rôle en harcelant Edinson Cavani pour qu’il rejoigne le club Xeneise à la fin de son contrat avec le PSG. “Je rends fou Cavani avec ça (signer à Boca) mais il a envie de rester ici (en Europe) un ou deux ans de plus”, a commenté Leandro Paredes.