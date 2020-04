Parker : “Le PSG n’a pas remporté la C1, et heureusement, parce que ça serait trop facile”

Jean-Michel Aulas (71 ans) verrait bien Tony Parker (37 ans), jeune retraité des parquets, lui succéder à la tête de l’Olympique Lyonnais à l’horizon 2023. Un rôle de président de l’OL que l’ex star NBA – fan du PSG dans son enfance – accepterait d’endosser. Pour mieux concurrencer encore le club de la capitale.

“Selon moi, l’OL est un des clubs les mieux structurés d’Europe. Ce que Jean-Michel a mis en place est quelque chose d’assez unique. Ce serait incroyable pour lui de terminer avec un titre européen ou un autre titre de champion de France. Et selon moi, c’est tout à fait possible, commente Parker sur So Foot. L’écart avec le PSG ? Il est conséquent, c’est certain. Mais ce qui fait la beauté du sport, c’est que tout est possible. Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner. D’ailleurs, Paris n’a toujours pas gagné la Ligue des champions, malgré les investissements. Et j’ai envie de dire heureusement, parce que ça serait trop facile.“