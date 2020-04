Paulo Tonietto, agent de Thiago Silva, évoque un possible retour au Milan

En fin de contrat le 30 juin – ou plus certainement à la fin de la saison 2019-2020 – Thiago Silva ne sait pas encore s’il sera toujours au PSG la saison prochaine. O Monstro n’a pas encore reçu de proposition de prolongation de contrat et il pourrait donc vivre ses derniers en Rouge & Bleu. Alors qu’il a annoncé qu’il aimerait bien revenir à Fluminense avant la fin de sa carrière, il pourrait également retrouver son ancien club, l’AC Milan. Pour Milannews, Paulo Tonietto – agent de l’international brésilien – a évoqué un possible retour de son joueur en Lombardie. “Dans le football, tout est possible, mais nous devons attendre ce qui se passera à cause de la pandémie. Il a une grande admiration pour Milan, les années qu’il a passé là-bas (2009-2012) ont marqué sa carrière. Il connaît la grande affection des fans.“