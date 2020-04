Périsset : “Bien sûr le foot me manque, j’aimerais retrouver le terrain”

À l’instar de leurs homologues parisiens, les Féminines du PSG sont encore en lice dans toutes les compétitions et à la lutte avec l’Olympique Lyonnais pour le titre de la D1 Arkema. Mais avec la pandémie du Covid-19, les différentes compétitions de football sont suspendues jusqu’à nouvel ordre en attendant une évolution positive de la crise sanitaire. Interrogée par Le Parisien, Ève Périsset – qui pourrait rejoindre Bordeaux la saison prochaine – est revenue sur cette période de confinement.

“Pour l’instant, on est comme tout le monde, on attend d’avoir des nouvelles. Les championnats amateurs, eux, sont terminés. Mais nous, on ne sait pas trop si et quand on pourra reprendre (…) On aimerait au moins être fixé car ça change un peu la donne de savoir si on pourra terminer la saison ou pas. Mais on fait avec la situation, il faut rester positif. J’espère qu’on sera fixé d’ici quinze jours. Si on reprend, je serai prête car je suis un programme d’entretien au quotidien.”

Lors de cet entretien, la latérale droite des Rouge et Bleu a notamment exprimé son envie de retrouver les terrains de football prochainement. “Le moral est très bon. En plus le temps est nickel, ça aide à rester de bonne humeur, a déclaré Périsset au quotidien francilien. Et comme chez moi, tout le monde va bien. Bien sûr le foot me manque, j’aimerais retrouver le terrain. Mais je prends mon mal en patience.”