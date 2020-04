Philippe Piat évoque la possibilité d’une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison 2020-2021

On ne sait pas encore quand et comment les championnats nationaux pourront reprendre. Plusieurs scénarios sont possibles et Philippe Piat, président de l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) a évoqué une nouvelle piste qui pourrait prendre forme si jamais on ne pouvait pas aller au bout des championnats. “On ne sait pas si on va terminer le championnat. Dans l’hypothèse où on l’arrête, il va y avoir des injustices. Pour les minimiser, l’année prochaine, pourquoi pas imaginer que le championnat se joue à 22 clubs ?, propose Piat sur BeIN Sports.