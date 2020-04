Piat (Fifpro) : “On est rassuré pour les joueurs”

Pas de football jusqu’en septembre en France, c’est une bonne chose de faite pour Philippe Piat. Le Président de la FIFPro (syndicat international de joueurs) a apprécié le choix du Premier ministre, exposé ce mardi à l’Assemblée nationale. “Nous étions très sceptique sur la reprise. On a dit plusieurs fois que cela nous paraissait compliqué, a expliqué le syndicaliste à RMC Sport. On était depuis 48 heures avec les médecins des clubs pour obtenir les préconisations médicales. Mais on est rassuré pour les joueurs. On va maintenant se pencher sur un autre problème: comment la saison prochaine va-t-elle reprendre ?”