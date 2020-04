Piat : “La Super League européenne fermée, on y va tout droit”

En ces temps de crise sanitaire synonyme de crise économique, on parle beaucoup de monde d’après. Mais aussi du football d’après. La pandémie de Covid-19 favorisera-t-elle la naissance d’une Super League européenne fermée ? Au PSG, on l’espère très probablement. Philippe Piat, président de la Fédération internationale des associations de footballeurs (FIFPro), lui le croit mais le redoute publiquement.

“Je ne sais pas quand, mais je pense qu’on y va tout droit. Les conditions existantes aujourd’hui ne sont pas des barrières pour qu’on l’interdise. Au contraire, ce sont des incitations pour qu’à la fin on y arrive ! En Champions League aujourd’hui, on connait déjà à l’avance qui jouera la compétition la saison prochaine, donc c’est presque déjà fermée, explique Piat dans Ouest France. L’UEFA ne milite pas pour égaliser les chances de tout le monde, et les primes offertes en Champions League limitent à une caste de clubs la possibilité d’acheter les meilleurs joueurs. Si tout le monde pouvait avoir accès à ces meilleurs joueurs, comme cela existe aux Etats-Unis, cela pourrait rééquilibrer les compétitions. En l’état, on n’arrive pas à démarrer les compétitions en songeant que tout le monde a une chance. Le business a pris le pas sur le sport, et il faudrait que l’exception sportive soit reconnue afin qu’un règlement anti-trust soit érigé.”