Plus de 80 millions d’euros en jeu avec les fins de contrats au PSG

30 juin 2020, c’est une date à laquelle des contrats de footballeurs étaient censés expirer. Avec la pandémie de Covid-19, faute de prolongations contractuelles, une série d’avenants devrait rectifier ces fins d’engagements pour les mettre en adéquation avec les considérations sportives particulières. Au PSG, on le sait, neuf joueurs sont concernés par une fin de contrat en 2020 : Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Sergio Rico ou encore Mauro Icardi (ces deux derniers étant en fin de prêt).

Or un contrat de joueur, c’est un peu un élément du patrimoine, un actif, une immobilisation incorporelle. Les cinq contrats professionnels en fin de contrat au PSG représentent 64.8M€ si on prend les valorisations réalisées par Transfermarkt. Les joueurs formés par le club qui les emploie, ne peuvent pas être considérés comme des actifs. Mais ils ont une valeur sur le marché. Ainsi par exemple, Tanguy Kouassi pèse 11M€ et Adil Aouchiche 5.4M€. Les sept éléments en fin de contrat à Paris valent 81.2M€ sur le marché. C’est particulièrement important. C’est même singulier sur le marché. On remarquera également que le joueur en fin de contrat le plus côté est Thomas Meunier avec 24M€. Le latéral droit avait le sentiment d’être une bonne affaire. Le site allemand qui sert d’argus des joueurs valide.

Le top 20 des fins de contrat

Thomas Meunier (PSG, 28 ans, valeur Transfermarkt : 24M€) Willian (Chelsea, 31 ans, 22.5M€) Dries Mertens (Naples, 32 ans, 20M€) Edinson Cavani (PSG, 33 ans, 20M€) Ryan Fraser (Bournemouth, 26 ans, 17.5M€) Jan Vertonghen (Tottenham, 32 ans, 14.5M€) Artem Dzyuba (Zenit, 31 ans, 13M€) Layvin Kurzawa (PSG, 27 ans, 12M€) Charles Aranguiz (Bayer, 30 ans, 12M€) David Silva (City, 34 ans, 12M€) Tanguy Kouassi (PSG, 17 ans, 11M€) Mario Götze (Borussia, 27 ans, 10.5M€) Benjamin Stambouli (Schalke 04, 29 ans, 9.5M€) Pedro (Chelsea, 32 ans, 9.5M€) José Callejon (Naples, 33 ans, 9.5M€) Giacomo Bonaventura (Milan, 30 ans, 9.5M€) Adam Lallana (Liverpool, 31 ans, 9.5M€) Jeff Hendrick (Burnley, 28 ans, 9M€) Walter Benitez (Nice, 27 ans, 8M€) Daler Kuzyaev (Zenit, 27 ans, 8M€)

[Thiago Silva vaut 4.8M€ selon Transfermarkt, Eric Maxim Choupo-Moting, 4M€]