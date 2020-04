Pour aider les Hôpitaux de France, la LFP lance une tombola solidaire à destination des supporters de Ligue 1

En cette pandémie de Coronavirus, c’est le personnel hospitalier qui est en première ligne. Pour les aider au quotidien, plusieurs clubs et sportifs ont décidé de faire des dons ou bien d’en récupérer via leurs fans. Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de lancer une tombola solidaire à destination des supporters de Ligue 1. Comment faire pour participer avec cette initiative ? C’est simple, il suffit de faire un don de 5 euros ici et vous pourrez ainsi participer à un tirage au sort pour gagner le maillot dédicacé d’un joueur de Ligue 1 ou de Ligue 2 Pour le PSG, il s’agit des maillots de Kylian Mbappé et Edinson Cavani. “L’ensemble des dons collectés sera redistribué à l’Alliance “Tous Unis contre le Virus”, initiée par la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur afin de soutenir toutes les personnes qui luttent au quotidien contre le COVID-19“, indique la LFP dans un communiqué.

Liste des maillots dédicacés pour la Ligue 1:

Christophe Jallet (Amiens)

Baptiste Santamaria (Angers)

Wissam Ben Yedder (Monaco)

Loïc Perrin (Saint-Etienne)

Florent Balmont (Dijon)

Laurent Koscielny (Bordeaux)

Alexandre Oukidja (Metz)

Nicolas Pallois (Nantes)

José Fonte et Renato Sanches (Lille)

Gaëtan Laborde (Montpellier)

Zinedine Ferhat (Nîmes)

Kasper Dolberg et Adam Ounas (Nice)

Dimitri Payet (Marseille)

Houssem Aouar (Lyon)

Edinson Cavani et Kylian Mbappé (PSG)

Ludovic Ajorque (Strasbourg)

Gaëtan Charbonnier (Brest)

Mathieu Cafaro (Reims)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Max-Alain Gradel (Toulouse)

Les maillots de Ligue 2

Gaëtan Courtet (Ajaccio)

Quentin Bernard (Auxerre)

Amine Bassi (Nancy)

Romain Grange (Châteauroux)

Ibrahim Sissoko (Niort)

Adrian Grbic (Clermont)

Ronny Rodelin (Guingamp)

Boubakar Kouyaté (Troyes)

Thibault Jaques (Chambly)

Vincent Le Goff (Lorient)

Maxence Lacroix (Sochaux)

Moussa Djitte (Grenoble)

Tino Kadewere (Le Havre)

Vincent Crehin (Le Mans)

Jérémy Ménez (Paris FC)

Guillaume Gillet (Lens)

Ugo Bonnet (Rodez)

Jessy Deminguet (Caen)

Joseph Lopy (Orléans)

Teddy Chevalier (Valenciennes)