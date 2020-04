Pour Jérôme Rothen, Neymar a d’avantage convaincu que Mbappé depuis leurs arrivées en 2017

Depuis l’été 2017, le PSG compte dans ses rangs deux des meilleurs joueurs du monde avec Kylian Mbappé et Neymar. En cette période de disette sur le plan sportif, RMC – dans l’émission Rothen Régale – s’est posé la question de savoir lequel avait plus le plus convaincu. Et pour Jérôme Rothen, c’est le Brésilien.

“Qui a le plus convaincu depuis son arrivée au PSG ? Très honnêtement, je vais dire Neymar. […] Quand Neymar est sur le terrain et qu’il est bon, le PSG est bon et il gagne. […]En Ligue des Champions, quand il est bien, il met l’équipe sur les bons rails, ce qui n’a pas été le cas pour Mbappé. Mbappé a souvent été décevant sur les gros matches. […] Attention, Il a fait de très bonnes choses, il a de belles statistiques mais [….]je n’ai pas vu un joueur aussi talentueux que Neymar sous le maillot du PSG.”