Pour l’entraîneur de São Paulo “Cavani n’est pas un sujet utopique “

Durant cette période de confinement, ce sont les rumeurs sur le mercato qui dictent les journées des supporters de football. Et quand on parle du PSG, le nom d’Edinson Cavani revient très souvent, d’autant plus qu’il est en fin de contrat. Un retour en Amérique du Sud est une possibilité même si sa mère a expliqué que ce n’était pas d’actualité. Diego Lugano, ancien parisien et coéquipier d’El Matador en sélection uruguayenne, a récemment lancé un appel pour que l’attaquant (33 ans) le rejoigne à São Paulo, club dont il est le directeur sportif. Une possibilité qui ne serait pas farfelue pour le coach du club brésilien, Fernando Diniz.

“Cavani n’est pas un sujet utopique pour São Paulo. Les clubs brésiliens ont déjà réuni les conditions nécessaires pour amener de grands joueurs dans notre championnat, explique le coach Paulista dans une interview accordée à TV Gazeta avant de s’appuyer sur l’exemple de Ronaldo ou Dani Alves. Qui aurait imaginé que le Fenomeno Ronaldo puisse jouer un jour au Corinthians ou que Daniel Alves joue à São Paulo ? Daniel avait pourtant la cote en Europe. Cette possibilité existe donc. Je ne sais pas si nous allons le recruter ou pas, car le montage financier est toujours difficile. Mais s’il pouvait venir, c’est évident que nous en serions heureux.“