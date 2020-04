Pour les qualifications européennes, l’UEFA mise sur le mérite sportif (The Times)

Depuis plusieurs jours, plusieurs versions s’entrechoquent pour savoir comment les qualifiés pour les Coupes d’Europe 2020-2021. Mais selon les informations du Times, l’UEFA – via son comité exécutif – a pris une décision à ce sujet. Si jamais les compétitions nationales ne pouvaient pas reprendre, l’UEFA privilégierait le mérite sportif pour choisir les clubs qualifiés en Europe. “Cela se basera donc sur le classement actuel des championnats ou sur la moyenne de points par match pour les clubs ayant disputé moins de matches que les autres (le PSG et Strasbourg pour la Ligue 1 par exemple)“, rapporte le quotidien britannique. Si cette solution était entérinée, le PSG, Marseille et Rennes se qualifieraient pour la Ligue des Champions, Lille, Reims et Nice pour la Ligue Europa.

L’UEFA qui a communiqué sur le fait qu’elle allait dès à présent verser aux clubs la somme qu’ils doivent toucher quand ils mettent à dispositions leurs joueurs aux sélections nationales.

“Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé aujourd’hui de débloquer immédiatement les versements d’indemnités aux clubs liés à la contribution des clubs aux compétitions des équipes nationales de l’UEFA à la lumière de la crise actuelle et des difficultés financières auxquelles de nombreux clubs sont confrontés en Europe, indique l’instance européenne dans un communiqué dévoilé par Foot Mercato. Ces paiements devaient initialement être libérés à la fin des matches de barrage des éliminatoires européens, mais étant donné les défis auxquels sont confrontés les clubs qui doivent respecter leurs engagements financiers en cours tout en voyant les revenus se tarir pendant les blocages du COVID-19, les paiements seront désormais effectués immédiatement comme suit: 50 millions d’euros iront aux clubs ayant libéré des joueurs pour les 39 équipes nationales non impliquées dans les matches de barrage des éliminatoires européens. 17,7 millions d’euros iront aux clubs ayant libéré des joueurs pour les 16 équipes nationales participant aux matches de barrage des éliminatoires européens.”