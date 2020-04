Pour Marco Simone, Icardi “serait une très bonne recrue” pour l’AC Milan

Marco Simone a joué pour le PSG (1997-1999) et à l’AC Milan (1989-1997 / 2001-2002). Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant a été interrogé sur le mercato du club lombard. Et pour lui, Edinson Cavani et Mauro Icardi seraient des bonnes recrues pour l’attaque milanaise. “Je n’aurais pas laissé partir Piatek. Si Ibra part, Milan serait à court d’attaquant. Je pense que Milik ferait du bien, mais j’essaierais d’amener Cavani et Icardi à Milan. Mauro serait une très bonne recrue dans une situation idéale“