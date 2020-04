Pour Roures (Mediapro) il n’y aura pas de supporters dans les stades avant 2021

La crise sanitaire que traverse actuellement le monde en raison du Coronavirus va apporter beaucoup de modifications au moment du retour à la vie normale. Par exemple, comment ferons-nous au moment de retourner dans les stades, sachant qu’il ne sera pas possible de réaliser les gestes barrières dans une enceinte de sport. Pour Jaume Roures – le président de Mediapro futur diffuseur de la Ligue 1 jusqu’en 2024 – il ne sera pas possible de revoir des supporters dans un stade avant 2021.

“Il faudra attendre au moins un an avant qu’il y ait un vaccin, et nous ne pouvons mettre personne en danger avant. Il n’y a aucun moyen d’avoir une distanciation sociale lorsque vous avez 20 000 personnes dans un stade. Nous ne commencerons pas avant 2021 avec des supporters dans les stades, à moins que les scientifiques du monde ne surprennent tout le monde et proposent un vaccin accessible avant cette date. Ce qui, selon les scientifiques, semble impossible“, martèle Roures sur Onda Cero.