Pour Suárez, Neymar sera “toujours le bienvenu dans le vestiaire” du FC Barcelone

Alors que le monde du sport est à l’arrêt suite à la crise sanitaire causée par le Covid-19, les rumeurs mercatesques se multiplient. Et un hypothétique retour de Neymar au FC Barcelone est constamment mentionné dans la presse catalane. De leur côté, les anciens coéquipiers de l’attaquant parisien donnent souvent leurs avis sur le sujet Neymar. Interrogé par Mundo Deportivo, Luis Suárez a livré son opinion sur les deux potentielles cibles du FC Barcelone pour le prochain mercato : Lautaro Martínez (Inter) et Neymar Jr. Concernant le numéro 10 parisien, l’attaquant barcelonais estime qu’il sera “toujours le bienvenu dans le vestiaire” catalan.

“Aujourd’hui, il est difficile de parler de joueurs. Parler de qui pourrait venir dans cette situation, c’est compliqué. Mais je peux parler des joueurs qu’ils sont et ils sont des grands joueurs. Évidemment Neymar, tout le monde le connaît et nous connaissons l’affection que nous avons pour lui dans le vestiaire. C’est un joueur incontestable car il a encore beaucoup à donner et il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire pour l’affection qu’il a pour nous.”