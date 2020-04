Pour Xavi, Neymar “est parmi les cinq meilleurs au monde”

Quand ce n’est pas la presse catalane qui parle d’un retour possible de Neymar au FC Barcelone, ce sont les joueurs actuels ou les anciens du club blaugrana qui sont interrogés sur ce sujet. Dans une interview accordée à la chaîne Youtube DjMariiO, Xavi – actuel entraîneur d’Al-Sadd et ancien coéquipier du numéro 10 parisien (2013-2015) – a avoué ne pas être contre un retour du Brésilien (28 ans) au Camp Nou avant de reconnaître que l’international brésilien était l’un des “cinq meilleurs joueurs du monde“.

“Un retour de Neymar à Barcelone ? Pourquoi pas. Côté football, je n’ai aucun doute, j’ai vécu avec lui dans un vestiaire et il me semble être une personne formidable. Il était un professionnel ici à Barcelone et ferait une différence. Ensuite, il y a le problème social et bureaucratique. Je ne vais pas commenter ça. Mais sur le terrain, il est parmi les cinq meilleurs au monde.”