Quand Anelka a failli signer à Marseille en 1998

Formé au PSG, Nicolas Anelka a rapidement quitté son club formateur pour rejoindre Arsenal (en 1997). Mais à seulement 19 ans, il a du mal à s’imposer chez les Gunners, un départ à l’issue de sa première saison n’étant pas exclu. Un club était tout proche de le récupérer, Marseille comme le raconte Rolland Courbis, coach olympien à ce moment-là.

“Au printemps 98, je rencontre Anelka et ses proches à Monaco. Il est dans une période où ça ne va pas du tout à Arsenal, il demande à partir et ne s’entend pas avec Wenger. Le club est OK. On fait les efforts qu’il faut, on arrive à le convaincre et on se met d’accord sur un contrat. On se laisse tous quelques jours de réflexion, se remémore Courbis dans un live Instagram pour le Phocéen dans des propos relayés par Foot Mercato. Et je ne sais pas si le fait d’être convoité lui redonne confiance, mais 3-4 jours après, il marque deux buts avec Arsenal, il s’impose dans l’équipe, ils font le doublé et il marque en finale de la coupe.” Deux ans après – avec un passage express au Real Madrid avec une Ligue des Champions glanée tout de même – l’attaquant faisait son retour en France…au PSG.