Quand AS brode sur Mbappé et la pression mise par Leonardo

Sous contrat jusqu’en 2022, la question de l’engagement de Kylian Mbappé au PSG se pose d’autant plus 25 mois avant son terme qu’il n’y a pas de matches, pas d’actualité sportive… Cette vacance fait que le journal sportif madrilène AS brode sur le sujet ce samedi.

Ainsi on peut lire que la rumeur – affirmant que le PSG et Leonardo préféreraient encore mieux le laisser partir libre en 2022 que le vendre auparavant – a choqué le clan Mbappé… Une déduction faite à partir d’un témoignage (inconsistant et farfelu) d’un responsable d’une agence de représentation de footballeurs qui connaîtrait la famille… “Je pense que la famille de Mbappé n’est pas très satisfaite des informations qui circulent au sein du PSG comme quoi ils sont même prêts à ne pas le faire jouer pendant une saison s’il ne renouvelle pas son contrat. Ainsi, ils ne pourront que hâter son départ.” Une idée assez risible qui ne correspond à aucune réalité et qui amusera Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Evidemment, il s’agit là de suggérer le scénario qui permettrait un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid en 2021. “Pour cela, il est important que Mbappé ne prolonge pas“, écrit AS qui évoque un nouveau contrat avec une potentielle clause libératoire (interdite en France). Quoi qu’il en soit, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé sera logiquement une des priorités du PSG dans les mois à venir.

