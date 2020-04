Quand Benedetto doit se cacher pour récupérer le maillot de Cavani

On connait tous la rivalité entre le PSG et l’OM. Lors des Classicos, les joueurs des deux équipes ne s’échangent pas les maillots. Mais Dario Benedetto, qui a débarqué à Marseille l’été dernier, a quand même voulu récupérer le maillot d’Edinson Cavani à l’issue de la lourde défaite marseillaise au Parc des Princes (4-0) le 28 octobre dernier. L’attaquant argentin a raconté comment il avait fait pour récupérer le maillot d’El Matador. “J’avais échangé mon maillot avec lui, mais en cachette (rires), car sinon les supporters de l’OM m’auraient tué tellement ils sont fanatiques, relate Benedetto dans une interview accordée à Radio Mitre et traduite par RMC Sport. Mais c’est le seul échange ou dialogue que j’ai eu avec Edinson.“

Dario Benedetto a une nouvelle fois expliqué qu’une arrivée du numéro 9 parisien à Boca Juniors serait une bonne chose. “J’aime beaucoup ce joueur, son style de jeu, et je l’imagine très bien à Boca, qui a besoin de ce type d’attaquant. C’est un joueur très complet, les Uruguayens ont beaucoup de personnalité et s’il devait aller à Boca, il aurait beaucoup de succès là-bas.”