Quand Rafael donne une série de leçons à Neymar

Désireux de revenir sur le toit de la planète football, le Brésil mise sur 2022 et la Coupe du monde au Qatar pour triompher. Et Neymar (28 ans) devrait être un grand atout dans cette quête. C’est ce qu’on peut penser. Enfin, pas tout le monde, le latéral brésilien de l’OL, Rafael, a quelques doutes sur le numéro 10 du PSG… Et il le dit très clairement.

“Nous avons vraiment besoin de Neymar, c’est sûr, mais il doit améliorer des choses en dehors du terrain. C’est important dans le football. Il doit s’améliorer beaucoup en dehors du terrain pour faire de son mieux sur une pelouse. J’espère qu’il pourra le faire. Et s’il le fait, nous avons une grande chance de gagner, a déclaré Rafael à ESPN FC. Sera-t-il assez mature pour être le leader dont le Brésil a besoin ? Je pense que Neymar n’est pas un leader. Je ne pense pas qu’il soit un leader. Ce n’est pas lui. Il peut faire de bonnes choses sur le terrain s’il est concentré. Et concentré, il est le meilleur joueur du monde. Mais je crois que le football n’est pas sa priorité dans la vie. Il a tellement de choses autour de lui… Il croit qu’il n’a pas besoin d’autant travailler pour être bon… Il a du mal à écouter. J’ai essayé de lui parler, lui dire la vérité, mais parfois les gens ne veulent pas écouter la vérité. Ils veulent que vous disiez ‘tu es bon, tu es magique’, ils veulent que tu dises que des bonnes choses mais la vie n’est pas comme ça. Il a besoin d’écouter un peu plus.”