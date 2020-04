Quelques chiffres sur la saison de Kylian Mbappé

En ces moments difficiles de confinement, le PSG a décidé de revenir sur la saison de l’un de ses joueurs, Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien est impliqué sur 43 buts en 33 matches toutes compétitions. Il est ainsi le meilleur buteur français des cinq grands championnats européens cette saison (également toutes compétitions confondues avec une implication dans 30 buts). Quand on parle au niveau européen, seul Robert Lewandowski fait mieux (impliqué sur 44 buts t.t.c). L’ancien Monégasque est le troisième meilleur buteur en activité de la Ligue 1 avec 80 buts. Un cap symbolique qu’il est le plus jeune joueur à avoir atteint. Neymar est son coéquipier “préféré“, il lui a adressé 208 passes. Dans l’autre sens, c’est Marco Verratti qui lui fait le plus de passes (145). Enfin Kylian Mbappé est impliqué dans un but toutes les 57 minutes, marquant tous les quatre tirs.