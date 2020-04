Quique Setién, coach du Barça, botte en touche au moment d’évoquer Neymar

Le sujet préféré de la presse espagnole – mais surtout catalane – durant cette période de pandémie de Covid-19, l’avenir de Neymar et son possible retour au FC Barcelone. Dès qu’une personnalité est liée de près ou de loin au Barça, on lui pose la question sur le possible retour du numéro 10 parisien en Catalogne. L’interview de Quique Setién, entraîneur de Barcelone, pour RAC 1 n’a pas dérogé à la règle. “Neymar ? Tous les grands footballeurs me plaisent. Il y en a une dizaine en Europe qui sont extraordinaires. Et j’aime beaucoup ceux que j’ai à disposition.” Pour rappel, le père de Neymar a mis un coup aux supporters barcelonais en indiquant que son fils était content au PSG et qu’il n’envisageait pas un départ.