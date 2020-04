Grand invité de l’Europe 1 sport diffusé ce soir à partir de 20 heures, Rai, en compagnie d’Alain Roche et de Jimmy Algerino parle du PSG. L’ancien capitaine juge dans l’émission enregistrée que l’équipe actuelle “manque un peu plus de régularité”, qu’il faut “un peu plus de collectif” pour triompher dans une Ligue des champions qui se joue sur des détails.

“Pour avoir cette régularité, il faut parfois avoir plus d’automatismes. Ils ont déjà eu dans quelques matches un super niveau collectif, mais il faut l’avoir dans toutes les rencontres, déclare Rai. Il faut garder ce super niveau, c’est ce qu’a fait Liverpool la saison dernière. Le PSG n’est pas parvenu à garder ce très haut niveau ces dernières années, mais ce n’est pas facile à réaliser. Il faut réfléchir à comment ils peuvent faire ça d’une manière plus constante.”