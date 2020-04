Revue de presse PSG : Aouchiche, abonnements, billetterie, Verratti, clip

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 12 avril 2020 dans la presse hexagonale.

Adil Aouchiche est un jeune (17 ans) milieu de terrain prometteur et le 30 juin il sera libre contractuellement. Il est donc convoité par l’AS Saint-Etienne par exemple, même si le PSG entend toujours le signer professionnel. C’est ce que rapporte L’Equipe.

“Une première approche aurait eu lieu dès l’automne dernier. Il ne serait pas resté insensible au projet sportif présenté par les Verts. Avec Puel, il aurait la garantie de pouvoir continuer à progresser et de gagner du temps de jeu, dans un rôle de n°10 ou de milieu relayeur. Ce qui risque de ne pas être le cas au PSG, où il évolue dans le même secteur et registre de jeu que Neymar, lit-on. Bordeaux rêverait de l’associer à Yacine Adli. Rennes s’y intéresserait aussi de près. Mais c’est surtout Lille qui ferait actuellement le forcing. Or le LOSC possède de plus grands moyens financiers que les Verts. Et pour parvenir à convaincre Aouchiche, un club en aura besoin. En plus d’un salaire avoisinant les 50. 000 € brut mensuels, il souhaiterait obtenir une prime à la signature de plusieurs millions d’euros.”

“Le ministère des Sports étudie la possibilité pour les clubs de ne pas avoir à rembourser la billetterie en cas de non-reprise des Championnats ou de rencontres à huis clos, prévient le journal sportif. L’idée est de permettre d’éviter des remboursements massifs de billets ou d’abonnements. […] Le ministère a également échangé avec les diffuseurs télé. Un défaut de paiement risquerait d’avoir des répercussions importantes sur toute la chaîne du football, notamment sur le monde amateur.”

Le Parisien reprend les propos de Marco Verratti sur la PSG TV. Vous avez pu voir cela ici hier (lien). En outre, le journal francilien met en lumière la démarche de plusieurs sportifs, en collaboration avec les Nations Unies : un clip “ensemble nous pouvons gagner le match de notre vie” – “en faveur de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 108.000 morts sur toute la planète. Une quinzaine de sportifs se sont succédé pour apporter chacun un message plus personnel. Neymar a indiqué qu’il fallait apporter son soutien à “tous ceux qui travaillent dur pour faciliter notre quotidien.”