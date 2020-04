Revue de presse PSG : négociations internes, protocole, déconfinement…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 avril 2020.

“Les négociations piétinent toujours entre Leonardo et les joueurs pour une diminution de leur rémunération, rapporte L’Equipe. Alors que le mois d’avril – pendant lequel ils ont été placés en chômage partiel et touchent 70% de leur rémunération brute – touche à sa fin et que le gouvernement doit aujourd’hui annoncer son plan de déconfinement, ces pourparlers n’ont toujours pas abouti. Et aux dernières nouvelles, ils patinent même. […] Outre al-Khelaïfi, très attentif au règlement de cette négociation, les salariés lambda du PSG, eux aussi en chômage partiel, pour certains depuis la mi-mars, suivent également de près ce dossier. Le temps presse.”

Cet après-midi (14h45), le Premier ministre, Edouard Phillippe, va détailler à l’Assemblée nationale le plan de déconfinement progressif – à compter du 11 mai – concocté par le gouvernement. L’exposé des mesures sera très suivi, très écouté, y compris par le football français (donc le PSG). L’association des médecins des clubs professionnels (AMCFP) saura du même coup si ses recommandations collent avec le cadre fixé par les autorités et si le plan de reprise en quatre étapes pourra être mis en branle.

“Dimanche soir, les 40 clubs professionnels ont reçu les recommandations à propos du déconfinement, réalisées en collaboration avec la LFP, la FFF et l’AMCFP, écrit L’Equipe. Il y est détaillé le protocole médical et sanitaire de reprise du football que le gouvernement devrait valider aujourd’hui, sauf retournement de tendance. Ce document de 25 pages constitue un guide pour les médecins de clubs. Il est recommandé d’équiper les joueurs de masques tout au long de leur temps au centre d’entraînement, sauf pendant les exercices physiques. Un individu ne devra pas avoir une température supérieure à 37,8° sous peine de se voir refuser l’accès à l’entraînement. Il est aussi conseillé de ne pas utiliser de matériel réutilisable, de désinfecter les machines et autres équipements utilisés à chaque passage d’un sportif, de préférer les exercices en extérieur, et de proscrire les repas sur place. […] Les joueurs devront respecter une distance de sécurité entre eux de deux mètres au repos, quatre pendant l’effort.”

“Edouard Philippe doit selon toute vraisemblance donner le feu vert aux retours des footballeurs aux entraînements la semaine du 11 mai, confirme Le Parisien. Devant l’imminence de la décision, les clubs s’organisent. A Troyes, le médecin du club, Philippe Beury, détaille le nouveau protocole. “48 heures avant le retour aux entraînements, nous allons recevoir les joueurs pour leur expliquer leur nouveau circuit. […] La prise de température est beaucoup plus fiable qu’un test PCR. Il existe très peu de gens qui attrapent le virus sans avoir de température. Seulement 5 % des gens qui déclarent la maladie n’ont pas de fièvre. Il n’y a pas de faux négatifs avec le thermomètre : s’il a plus de 38, il a le Covid-19. Le PCR ne révèle la présence du virus qu’à un moment donné, ça peut changer d’une heure à l’autre.”