Revue de presse PSG : protocole de reprise, Kouassi, Mukiele, Quiroz, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 avril 2020.

“Le football français veut acheter 50.000 tests PCR (par prélèvement naso-pharyngé) pour renouer avec les terrains le 11 mai. C’est la LFP qui devrait être retenue pour centraliser cette commande, rapporte Le Parisien. Si le PSG et ses concurrents ont le droit de revenir au camp des Loges ou ailleurs, ce sera dans des conditions sanitaires drastiques. La FFF et les médecins de clubs mettent la dernière main au protocole médical, qui sera spécifique au ballon rond. Le retour dans les centres d’entraînement, s’il est autorisé, servira d’abord aux joueurs pour se réathlétiser. Quatre semaines sont nécessaires. […] A l’heure où le Ministère des sports réfléchit, avec les différentes fédérations et ligues, à un plan de reprise qu’il présentera au Premier ministre la semaine prochaine, sa représentante, Roxana Maracineanu, a d’ailleurs pris soin de tempérer les espoirs. Elle précisé “qu’une reprise à la mi-juin était le scénario optimum.”

Le PSG “tient son protocole”, explique L’Equipe. Dans une revue médicale spécialisée, les médecins parisiens encouragent tout d’abord à “vérifier les séquelles cardiologiques, pulmonaires et, en général, systémiques de Covid-19 chez les athlètes.” Dans leur esprit, l’évolution du coronavirus étant différente dans chaque pays, leurs joueurs rentrés chez eux pendant le confinement – comme Neymar, Silva, Cavani ou Navas – devront suivre un programme de prévention adapté et personnalisé pour leur reprise. Les médecins parisiens identifient plusieurs phases de reprise. Une préliminaire, normalement réalisée pendant le confinement à domicile. Une deuxième consistant à un entraînement individuel avec le staff. Pendant cette phase, ils recommandent qu’un maximum de deux joueurs puissent s’entraîner sur le terrain en même temps, en gardant une distance entre eux. La troisième étape se ferait en groupe de huit joueurs maximum à la fois, avant une reprise complète pour l’ensemble du groupe. […] Tout ceci est théorique. Ces mesures seront complétées, une fois le plan de déconfinement du gouvernement détaillé et le protocole médical de la FFF et de la LFP à destination des clubs connus. Enfin, comme les joueurs pourraient être amenés à jouer deux ou trois matches par semaine après une longue période d’inactivité. Comme le notent les docteurs du PSG, cela constitue un risque accru de blessure.”

Le journal sportif se penche sur RB Leipzig qui va certainement vendre les défenseurs Dayot Upamecano (21 ans) et Nordi Mukiele (22 ans). Et qui considère comme acquise la signature de Tanguy Kouassi (17 ans). Concernant Mukiele, “mardi, Sky Allemagne faisait état d’un intérêt du PSG. Tuchel regarde avec attention les matches de Leipzig. Mais, pour l’heure, le contact n’a pas été établi.”

En bref, on peut aussi lire un entretien avec Nenê, que l’entraîneur des U19 ans féminines, Jorge Quiroz, en fin de contrat, ne sera pas prolongé. Et que Neymar a encore une fois été généreux. La star du PSG faisant “partie d’un large groupe de joueurs brésiliens qui ont réuni près de 500 .000 euros pour aider des familles en difficulté”. La CBF a doublé la mise pour approcher le million d’euros de dons.