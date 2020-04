Revue de presse PSG : Reprise et rappel des joueurs, mercato, Titis…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 27 avril 2020 dans la presse hexagonale.

Dans L’Equipe, il est question de bonne affaires à réaliser sur le marché. On trouve donc des Titis du PSG. “Parallèlement aux périlleux dossiers Aouchiche-Kouassi, le PSG va devoir trancher l’avenir de ses jeunes néo-pros. Certains sont convoités, explique le journal. L’attaquant Arnaud Kalimuendo (17 ans) achève une saison accomplie sur le plan statistique. À l’issue de cette période, un prêt en L2 pourrait être envisagé. En début d’année, le PSG s’est rapproché de l’ancien entourage du latéral polyvalent Timothée Pembélé (17 ans) pour le faire prolonger (fin de bail en 2021). Le défenseur veut profiter de la saison à venir pour intégrer la rotation d’un groupe pro. […] On se dirige vers un transfert du défenseur central Loïc Mbe Soh (18 ans, 2021) cet été. […] Auteur d’une saison pleine avec Le Havre, en prêt (1+1 an en cas de montée), le milieu Junior Dina Edimbe (19 ans) privilégiera un nouveau prêt, mais cette fois en L1. À un an de la fin de son contrat, Kays Ruiz Atil (17 ans) devrait quitter le PSG cet été. Chelsea est toujours intéressé. Enfin, l’élégant milieu Bandiougou Fadiga (19 ans), en fin de contrat dans un an, privilégiera le temps de jeu dans une structure pro. Il dispose déjà de très solides contacts en L1.”

Du côté du Parisien, on parle reprise. Mardi prochain, à 15 heures, le Premier ministre Edouard Phillippe va détailler à l’Assemblée nationale le plan de déconfinement progressif – à compter du 11 mai – concocté par le gouvernement. L’exposé des mesures sera très suivi, très écouté, y compris par le football français (donc le PSG). Bonne nouvelle, “aux dernières nouvelles, Matignon souhaite que ce secteur de la société reprenne comme presque tous les autres”, rapporte le journal francilien. Du coup, les clubs de Ligue 1 commencent à s’organiser. Ainsi, au PSG on se prépare à rappeler tout le monde à Paris. “Les dirigeants ont appelé Neymar pour lui dire de se tenir prêt à rentrer en France dans les plus brefs délais. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo passent personnellement certains appels, ce qui est le cas pour la star du club”, écrit Dominique Séverac. Revenir du Brésil n’est administrativement pas un souci pour Neymar. En revanche, il va falloir organiser un vol Rio-Paris alors que peu d’avions volent. Organiser un retour à Paris, cela sera le même souci pour Edinson Cavani (Uruguay), Keylor Navas (Costa Rica), Thiago Silva (Brésil), Juan Bernat (Espagne), Mauro Icardi (Italie) ou encore par exemple Thilo Kehrer et Eric Maxim Choupo-Moting (Allemagne).

Comme annoncé il y a quelques jours par RMC Sport, la section féminine du PSG va connaître de nombreux changements en vue de la saison prochaine. Outre le possible départ du directeur sportif – Bruno Cheyrou – en direction de l’équipe masculine de l’Olympique Lyonnais, les féminines du PSG ont déjà perdu l’une de leurs jeunes promesses du centre de formation : Vicki Becho. Élue Titi d’Or féminin 2020, la joueuse de 16 ans a confirmé son départ à l’Olympique Lyonnais, où elle signera son premier contrat professionnel jusqu’en 2024. Dans une interview accordée au Parisien, la joueuse s’explique. “Lyon a clairement montré un intérêt et a été direct, alors que Paris a temporisé avant d’être dans la réaction. Il y avait des intérêts d’autres clubs mais, dès que le PSG a vu que l’OL s’intéressait vraiment à moi, ils se sont dits “Ah, là, il faut qu’on réagisse” […] Paris m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas, tu vas signer’ et, quelques mois après, il n’y avait toujours pas de suite. C’est ça qui m’a vraiment fait réfléchir, d’autant plus qu’il y avait d’autres clubs à côté. Le PSG m’a temporisé dans mes envies de progression…“