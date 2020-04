Revue de presse PSG : reprise, nouveau calendrier, huis clos, Sud-Américains…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 14 avril 2020 dans la presse hexagonale.

Le discours à la nation du Président de la République était attendu. L’allocution lundi soir d’Emmanuel Macron de 27 minutes a permis d’avoir une série de réponses sur la gestion de la crise sanitaire et ses conséquences. L’objectif est de débuter un déconfinement progressif le 11 mai. Sur la partie sportive, même si celle-ci est d’une importance très relative, il est désormais acquis que si matches il y a en France, jusqu’à mi-juillet ce sera à huis clos. “Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain”, a expliqué le chef de l’Etat. En revanche la reprise des entraînements pourrait s’inscrire dans la reprise progressive des activités à compter du 11 mai, si la situation sanitaire l’autorise. La Ligue 1 est suspendue depuis le 13 mars. Pour boucler la saison nationale, la LFP doit trouver 17 dates.

“L’annonce hier soir par le Président de la République de la prolongation du confinement jusqu’au lundi 11 mai n’a pas changé grand-chose aux calendriers possibles des Championnats de L1 et de L2, juge L’Equipe. Deux scénarios sont prévus (voir ci-dessous). Une reprise le 17 juin, c’est le scénario le plus probable. Ensuite, les journées s’enchaîneraient tous les trois jours, à un rythme accéléré, pour une fin de saison fixée au samedi 25 juillet. […] La finale de la Coupe de la Ligue (PSG/OL) est programmée le samedi 27 juin et celle de la Coupe de France (PSG/ASSE), le samedi 11 juillet. Ces dernières rencontres devront changer de date pour éviter la perspective du huis clos. Il était déjà question hier de leur trouver une place dans la dernière quinzaine de juillet. Avec du public au Stade de France. […] En considérant que la saison prochaine débute le 23 août, il est imaginé de pouvoir terminer totalement 2019-2020 si la situation sanitaire et les pouvoirs publics le permettent. Mais il est aussi possible de disputer un certain nombre de journées sans aller jusqu’à la 38e. En clair, plus la saison redémarrera tard, moins on jouera, avec un Championnat qui n’ira pas à son terme. On ne sait d’ailleurs pas ce qui se passera (titre, places européennes, descentes…) si c’est le cas. […] Une reprise dès le 3 juin, c’est l’autre possibilité mais elle tient beaucoup moins la corde. […] Dans son allocution, le président a annoncé que les « frontières avec les pays non-européens resteraient fermées jusqu’à nouvel ordre ». Les joueurs qui sont rentrés chez eux – comme les Sud-Américains du PSG – ne risquent-ils pas de rester bloqués aux frontières de l’UE ? Et le PSG de disputer son quart de finale de C1 sans Neymar, Cavani ni Navas ? Détenteur d’un passeport français depuis l’an dernier, Thiago Silva constitue un cas à part.”

“Avec une fin de confinement progressive fixée a priori au 11 mai, un scénario de reprise du Championnat du 17 juin au 25 juillet est possible pour caler les dix journées restantes, écrit Le Parisien. Les acteurs du Championnat de France ont compris qu’à partir du lundi 11 mai, les entraînements pouvaient reprendre, alors qu’ils planchaient déjà sur une L 1 (et une L 2) à 22 clubs la saison prochaine, au cas où. Les médecins préconisent quatre semaines de réathlétisation. Il est donc davantage probable que le football français, qui se réunit à nouveau aujourd’hui à 15h au sein d’un bureau téléphonique de la LFP, retienne la seconde hypothèse. Elle verrait donc la L1 reprendre le 17 juin pour la 29 e journée, avec des matchs tous les trois jours ou presque. Ce calendrier est celui d’une reprise bloc par bloc : d’abord le championnat puis les Coupes d’Europe, en août. L’UEFA, qui tiendra sa prochaine réunion le 23 avril, dispose d’un calendrier avec une Ligue des champions qui se déroule principalement en août. Le PSG pourrait entamer les quarts de finale à partir du 28 juillet. La finale se tiendrait le 29 août, les demis le 11-12 pour l’aller, le 18-19 pour le retour.“