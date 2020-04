Revue de presse PSG : reprise, ristourne, Le Graët, Rolland, Meunier

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 25 avril 2020 dans la presse hexagonale.

“Canal+ et beIN Sports ont accepté de verser à la LFP une partie de leurs échéances non réglées le 5 avril. Avec une ristourne de 6 et 5M€, explique L’Equipe. À l’arrivée, Canal+ doit régler autour de 37M€ au lieu de 43. BeIN va verser environ 10M€ (au lieu de 15). La prochaine traite, d’un total de 140M€, est normalement prévue le 5 juin. En attendant, la LFP “prévoit une reprise des Championnats à la mi-juin sous réserve de connaître les modalités de déconfinement”. Elle compte s’appuyer sur un protocole médical qui prévoit un retour des joueurs au centre d’entraînement la semaine du 11 mai pour effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien“, indique la Ligue. […] Un bureau et un CA de la Ligue sont programmés pour le lendemain des annonces que doit faire le Premier ministre sur les conditions du déconfinement, d’ici la fin du mois. Et une assemblée générale est prévue avant la fin mai pour entériner le tout. […] Amiens s’est déjà dit prêt à reprendre le 11 mai, Lyon le 14 et Bordeaux le 15.“

“Chargé de piloter le dossier, c’est le docteur Eric Rolland, représentant des médecins des clubs professionnels au CA de la Ligue et ancien responsable médical du PSG, qui a exposé les grandes lignes du protocole“, souligne Le Parisien. Dans le journal francilien on retrouve Noël Le Graët, le président de la FFF, désireux de reprendre par la finale de la Coupe de France (13 ou 20 juin) puis la finale de la Coupe de la Ligue, trois jours après, à huis clos. “Les nouvelles dates seront, sans doute, communiquées lundi prochain, explique le patron de la Fédération. On se met en ordre de marche mais il appartient à l’Etat de donner ou pas le coup d’envoi. […] Le calendrier, ça va, le volet financier a été réglé grâce à l’accord avec Canal+ et beIN, maintenant je ne veux plus entendre parler que de santé. C’est facile de dire on redémarre, encore faut-il que les clubs soient prêts.“

Enfin, retour à L’Equipe avec Thomas Meunier, car en fin de contrat et “toujours sans nouvelles de ses dirigeants, le latéral du PSG – qui rêve encore secrètement d’un coup de fil de Leonardo – a eu l’occasion d’échanger avec Mourinho, l’entraîneur des Spurs. Visiblement, le message du manager portugais a séduit le Belge. […] Du Borussia à l’Inter en passant par Naples, plusieurs clubs ont pris des renseignements ou manifesté un intérêt.”