Riolo : “Au final, c’est le Qatar et le PSG qui vont sauver la Ligue 1”

Hier, RMC Sport expliquait que selon ses informations, “un comité extérieur à la Ligue” s’était créé ces derniers jours. Un cabinet de crise composé des présidents des plus grands clubs de Ligue 1 (Nasser al-Khelaifi, Jacques-Henri Eyraud, Olivier Sadran, Jean-Pierre Rivère, Nicolas Holveck, Gérard Lopez, Bernard Caiazzo et Jean-Michel Aulas). “Ce cabinet a pour but de réunir les compétences des clubs représentants 85% du chiffre d’affaires du football français, pour tenter de sauver économiquement l’ensemble des écuries professionnelles“, indiquait le média sportif. Dans l’After, Daniel Riolo a évoqué ce comité et expliqué que c’était le président du PSG et le Qatar qui allaient sauver la Ligue 1.

“La Ligue s’est fait doubler dans cette histoire. Les clubs se sont mis d’accord pour faire une petite délégation de quelques présidents. Et en gros, le boss de ce petit groupe, c’est Nasser al-Khelaifi. Il va donc aller négocier avec les diffuseurs pour leur dire de filer quand même l’oseille, narre le polémiste avec son phrasé habituel. Tous les clubs se plaignent du pouvoir du PSG, notamment Aulas. Et là, ils disent ‘pas de problème, vas-y toi pour récupérer notre argent’. […] Bon au final, c’est le Qatar qui va sauver la Ligue 1. […] Les clubs ont donc indirectement demandé à Nasser de sauver la Ligue 1. Donc j’attends la rentrée, quand les gens seront débarrassés du mal actuel, avec les sorties anti-Qatar, alors qu’encore une fois, l’argent qu’il y a dans le foot français viendra du Qatar et du PSG.“