Riolo : “Et si l’UEFA convoque l’OL et le PSG en Coupe d’Europe, ils iront sans avoir joué avant ?”

La saison 2019/2020 de Ligue 1 est donc finie. Il n’y aura plus de football en France jusqu’en septembre. Le Premier ministre, Edouard Philippe, l’a annoncé ce mardi après-midi face à la représentation nationale. Le football français va devoir trouver des solutions économiques et sportives et espérer qu’ailleurs en Europe cette même voie soit suivie. Ou sinon, le coup sera très rude pour la Ligue 1. Et puis, quid de la Champions League si elle reprend fin juillet ou début août ? Comme feront l’Olympique Lyonnais et le PSG ? Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, pose la question.

“Eh bien, on va ressortir les “vieux débats”. Le classement est entériné en l’état ? Qui on envoie en Coupe d’Europe ? Qui descend ? Qui monte ? Les questions sont nombreuses et encore je laisse de côté l’aspect économique, commente Daniel Riolo sur RMC Sport. Les décisions prises seront susceptibles de recours. La guerre des présidents, la petite politique, les alliances et les mesquineries, tout ça va ressembler à une belle superproduction. […] La France va-t-elle donner l’exemple et être suivie par les autres ligues ? Parce que si nous ne reprenons pas et que les autres terminent leur saison, on court droit vers une catastrophe encore plus grande. Notre foot déjà mal en point peut bien couler. Comment on expliquera qu’ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ça joue et pas chez nous ? Si l’UEFA convoque l’OL et le PSG en Coupe d’Europe, les deux clubs iront sans avoir joué avant ? […] Il ne m’appartient pas de savoir si l’exemple est bon ou pas. Mais pour l’intérêt de notre football, je souhaite juste que cet exemple soit suivi.”

De son côté Pierre Ménès a tweeté : “Comme ça au moins c’est clair. Maintenant on attend les décisions rapides j’espère de la Ligue et les réactions évidemment sans le moindre égoïsme de nos clubs. On peut rêver.”