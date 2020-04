Riolo : “Je ne me mets pas encore à genoux devant Neymar”

Le 11 mars dernier quelques larmes coulaient sur les joues de Neymar. Le PSG venait d’éliminer le Borussia Dortmund (2-0) dans un Parc des Princes vide pour des raisons sanitaires. Avant de rejoindre ses partenaires dans le Virage Auteuil, et célébrer la victoire avec les Ultras amassés à l’extérieur, le Brésilien se sentait soulagé. Depuis tout est suspendu, Neymar est au Brésil, confiné. Il se prépare pour la suite. Et Daniel Riolo attend plus de lui. Car qui sait, le PSG pourrait fêter ses 50 ans avec une épopée européenne post-Covid-19. Mais pour cela il faudra un “Ney” au top pour montrer la voie à ses coéquipiers.

“On attend un peu plus de Neymar, d’un type de ce niveau. On dit toujours que je suis sévère. J’aime quand des gens de son pays et des grandes stars s’expriment. Dernièrement Zico a expliqué avoir dit à Neymar d’être plus sérieux, plus concentré sur sa carrière. Et bien ça me fait plaisir parce que quand toi tu le critiques, on te dit “t’es trop dur”. J’aime être en phase avec Tite, son sélectionneur, ou une personnalité comme Zico. Je me dis que je n’ai pas si tort que cela, a commenté le journaliste sur RMC. Je dis juste que contre Dortmund il a été décisif. On peut même dire qu’il a été bon en Allemagne puisque son but là-bas a compté. Pas de problème là-dessus. Mais c’est sa troisième saison au PSG. On attend encore plus, et qu’il se calme en dehors, qu’il gère mieux sa vie pour mener Paris au plus haut. Ce sera peut-être cette année avec la Ligue des champions bricolée autrement. On l’espère. Mais je ne me mets pas encore à genoux devant lui”.