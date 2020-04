Riolo : “La seule solution c’est la Super League fermée… Un PSG / Brest n’a plus aucun sens !”

Le football doit se transformer, et il le doit d’autant plus qu’économiquement cela devient impératif dans un contexte de crise globale. Pour Daniel Riolo il n’y a qu’une issue : créer la fameuse Super League européenne qui donnera chaque semaine des affiches de très haut niveau. L’avenir du football, c’est cela pour le journaliste de RMC.

“La seule solution pour revenir à quelque chose de sportif, c’est la Super League fermée. Là tu pourras contrôler les salaires comme en NBA, et tu auras un football de haut niveau. Pour les autres clubs, il faut cesser l’hypocrisie. Un PSG / Brest, un PSG / Dijon, ça n’a plus aucun sens ! Cela n’a plus aucun sens, a commenté Riolo. On va me dire que cela a de l’importance pour le mec de Brest ou Dijon, mais ça compte une fois dans la saison, le reste du temps il crache sur le PSG. Il ne l’aime pas et sort sa banderole : “Qatar, casse-toi”… En France on se met un voile sur les yeux. C’est la réalité. Elles existent déjà les divisions. Que chacun soit dans un championnat à sa dimension ! Il n’y a plus que ça à faire. Le vrai football commence aujourd’hui avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dire qu’un PSG / Nîmes est un vrai match, c’est de l’hypocrisie ! C’est un faux spectacle.”