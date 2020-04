Riolo : “Le PSG n’a pas une stratégie curieuse avec ses jeunes”

Les cas de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche (génération 2002) libres au 30 juin font parler et jaser car le PSG pourrait perdre deux éléments prometteurs pesant déjà 11M€ et 5.4M€ sur le marché des joueurs selon Transfertmarkt. Mais pour Daniel Riolo, le club francilien n’est pas plus responsable que cela et exploite plutôt bien, globalement, sa formation.

“Le PSG aurait une stratégie curieuse avec ses jeunes ?! Mais non, il les vend très bien. L’année dernière ils se sont sauvés par rapport au Fair-Play Financier avec des ventes de jeunes (pour 63M€), a commenté le journaliste sur RMC. Signer Tanguy Kouassi ? Mais il faut que le joueur le veuille ! Il ne veut pas le mec alors que ça fait longtemps qu’ils essaient. Tu ne peux pas le forcer. Les vraies questions sur les jeunes du PSG, c’est : qui est parti et aurait pu s’imposer dans l’équipe ? Qui est allé ailleurs et est devenu un crack dont le PSG n’aurait pas pu se passer ? Là, vous aurez du mal à trouver. S’ils n’ont pas le niveau pour jouer chez toi…“