Riolo : “On serait nous les seuls à ne pas tenter quelque chose ?”

En Allemagne, la famille du football avance pour jouer à huis clos. Le nombre de personnes présentes dans un stade (staff, sécurité, logistique) sera normalement plafonné à 300, les transports encadrés, le choix des arbitres déterminé par une proximité géographique, et les joueurs seront testés fréquemment (au minimum tous les trois jours). En cas de test sérologique positif, le joueur serait placé en quarantaine mais pas ses partenaires pour permettre une continuité. En Angleterre, les instances avancent également. En France, quelques boucliers se lèvent. Ce qui agace Daniel Riolo. C’était hier soir sur RMC.

“Je ne comprends pas comment on peut toujours décorréler l’économique et le social. Tous les gens veulent reprendre le travail. Pourquoi on s’abat sur le monde du foot ? Pourquoi on dit “vous vous n’allez pas reprendre “? Il y a des gens qui regarderont les matches même à huis clos, même si le spectacle est diminué. Pourquoi on rétorque aux joueurs : “ferme ta gueule c’est indécent !” Le joueur de football doit toujours être le coupable parce qu’il gagne beaucoup d’argent ? Mais lui aussi il a envie de retourner au travail. Certes, les conditions ne seront pas terribles, mais je ne vois pas pourquoi on lui enverrait ça dans la gueule à partir du moment où toutes les conditions sanitaires sont réunies !”, a déclaré Daniel Riolo sur les ondes. “Imaginons. Les Allemands reprennent effectivement. Il se passe des choses dans les autres pays. On serait nous les seuls à ne pas tenter quelque chose ? On n’essaie pas de sauver tout un secteur à minima ? On balance tout par la fenêtre ?”