Riolo : “Pourquoi chez nous c’est comme ça ?”

Le football allemand s’est mis en ordre de bataille pour reprendre la Bundesliga dès le 9 mai s’il y a feu vert de la chancelière, Angela Merkel, et des Länders. En Italie, en Espagne, on avance. En France, la réunion en visioconférence du bureau de la Ligue de Football Professionnel ce vendredi matin sera à priori importante. Daniel Riolo attend des avancées, car jusqu’à présent le football français baigne dans des eaux stagnantes, et négatives.

“Dans les autres pays, ça ne tire pas dans tous les sens, on dit qu’on est prêt à y aller si les pouvoirs publics le permettent. En France, il n’y a même pas la manifestation réelle d’y aller. J’aimerais entendre les joueurs et les dirigeants dire qu’ils en ont très envie sauf si c’est risqué. Mais il n’y a même pas la manifestation d’une passion, d’une envie à fond. Je ne l’ai lu qu’avec José Fonte et trois ou quatre Lillois. Pourquoi chez nous c’est comme ça ? Pourquoi on a une ministre des Sports capable de dire que Roland-Garros ou le Tour de France, ce n’est pas vital ?! Comment elle peut dire ça ?“, a lancé Daniel Riolo sur RMC. “En France, il y a des syndicats qui ne veulent pas, il y a les présidents qui se tirent dans les pattes… je ne comprends pas. Mais de toute façon il faudra y retourner quand les précautions seront mises en place. Même chez les supporters il n’y a pas eu les mêmes mouvements que chez nous ! “Ouais, le foot, le fric, il faut que ça s’arrête…” Ce négativisme je ne vois pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu’ils vont reprendre. Mais chez nous, ce n’est que du négatif !”