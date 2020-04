Rivère (OGC Nice) : “Il faut que le PSG et l’OL puissent défendre leurs chances en C1”

Alors que l’annonce du Premier Ministre – Édouard Philippe – a fait l’effet d’une bombe en déclarant que la saison 2019-2020 de football ne reprendra pas, la LFP donnera plus de précisions le 30 avril prochain en marge d’une réunion du Conseil d’Administration. De son côté, le PSG souhaiterait tout de même participer à la phase finale de Ligue des champions (qui pourrait avoir lieu en août). Sur Team Duga, le président de l’OGC Nice – Jean-Pierre Rivère – est revenu sur la décision d’arrêter le Championnat. Il souhaite notamment que les clubs français présents en Ligue des champions puissent “défendre leurs chances.”

“C’est une décision que je trouve très sage, parce que je ne cache pas qu’on avait un peu d’appréhension à reprendre les entraînements dans des conditions assez aléatoires et très floues. Ce n’est jamais très agréable d’engager la santé de nos joueurs et de notre staff avec beaucoup de problématiques et d’inconnues. C’est une décision qui entre guillemets me convient, a déclaré le président niçois sur les ondes de RMC Sport (…) Et puis il faut se poser des questions diverses et variées, par exemple, pour le PSG et Lyon, si les autres championnats européens se jouent, les Coupes d’Europe se jouent, il faut que ces deux prétendants français puissent défendre leurs chances. Donc on a encore beaucoup d’interrogations, pour savoir si on peut reprendre, par exemple les entraînements à partir de fin-juin et début juillet, ce qui permettrait à ces deux clubs d’être dans la compétition européenne, et il faut qu’ils le soient.”