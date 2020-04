RMC Sport fait le point sur l’avenir des Titis du PSG

Chez les Titis du PSG on trouve Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Arnaud Kalimuendo et Loïc Mbe Soh, habitués au groupe professionnel, mais il y aussi les autres jeunes. RMC Sport fait le point sur les U19 du PSG et leur avenir, au club ou pas.

Gardiens

Denis Franchi (génération 2002 / fin de contrat stagiaire en 2022), le titulaire des U19, restera dans la cage de l’équipe tout en s’entraînant avec le groupe pro. Il n’a pas encore de proposition de contrat professionnel. Yanis Saidani (génération 2001 / fin de contrat stagiaire en 2021) devrait faire de nouvelles apparitions dans le groupe professionnel. “Si un contrat professionnel est à l’étude, la direction attend encore de connaître l’avenir de Marcin Bulka et Garisonne Innocent, qui pourraient être prêtés, avant d’avancer”, explique Loïc Tanzi. Le troisième gardien Théo Chanu (génération 2002 / fin de contrat aspirant en 2020) va quitter le PSG et recherche un nouveau challenge, peut-être en Belgique.

Défenseurs

Le polyvalent Bleuet Timothée Pembélé (génération 2002 / fin de contrat professionnel en 2021) pourrait prolonger puisqu’il est une véritable promesse. Il est d’ailleurs sollicité. On devrait le voir fréquemment la saison prochaine dans le groupe professionnel. Thierno Baldé (génération 2002 / fin de contrat aspirant en 2020) devrait lui aussi poursuivre avec un nouveau contrat. En revanche, Ziyad Larkèche, Gaylord Kitenge, Nathan Bitumazala et certainement Jonathan Mutombo vont partir, libres. Rien n’est tranché pour Teddy Alloh.

Milieux de terrain

Maxen Kapo (génération 2001 / fin de contrat professionnel en 2022) pourrait être prêté ou vendu. Souvent blessé, Bandiougou Fadiga (2001 / fin de contrat professionnel en 2022) va chercher du temps de jeu, possiblement ailleurs. Massinissa Oufella (2001 / fin de contrat professionnel en 2021 avec une option de prolongation d’une année), gravement blessé la saison dernière, pourrait également être prêté. Tout comme Hussayn Touati (2001 / fin de contrat stagiaire en 2021), prêté ou cédé avec un pourcentage à la revente. Au sujet de Kays Ruiz-Atil (2002 / fin de contrat professionnel en 2021), le PSG “s’est résigné à le laisser partir en cas d’offre satisfaisante” car il ne juge pas prêt à intégrer le groupe professionnel. Idem pour Tidjany Touré Chabrol (2002 / fin de contrat professionnel en 2021). Hervé Malebe (2002 / fin de contrat aspirant en 2020) devra rebondir ailleurs. Anfane Ahamada M’Ze (génération 2002 / fin de contrat aspirant en 2020) devrait signer un premier contrat professionnel de trois ans avec le PSG “avant de se faire opérer d’un genou douloureux”. Ayoub Yousfi (2002 / fin de contrat aspirant en 2020) doit lui aussi signer pro pour trois ans. Concernant Richard Makutungu (2001 /fin de contrat stagiaire en 2021) deux options sont possibles : “une signature professionnelle, suivie d’un prêt. Ou un départ dès cet été, moyennant une indemnité établie autour de 500.000 euros.”

Attaquants

Alexandre Fressange (2001 / fin de contrat professionnel en 2021) est sur le départ. Isaac Karamoko (2002 / fin de contrat aspirant en 2020) ne sera pas conservé. Enfin, Kenny Nagera (2002 / fin de contrat aspirant en 2020) a un contrat professionnel de trois ans en main. Le meilleur buteur doit maintenant décider de poursuivre au PSG ou de s’engager ailleurs puisqu’il a des offres.