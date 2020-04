RMC Sport liste les priorités de Leonardo pour la saison prochaine

Alors que la reprise ou non de la saison 2019-2020 n’a pas encore été actée, les différents clubs de football travaillent déjà sur leur effectif en vue de la saison 2020-2021. Concernant le PSG, Leonardo s’active “sur l’équipe de la saison prochaine”, annonce RMC Sport sur son site internet. Comme dévoilé par Loïc Tanzi il y a quelques jours, le directeur sportif parisien donne la priorité à trois postes importants : Latéral gauche, latéral droit et milieu de terrain. Des secteurs essentiels qui s’expliquent pas les fins de contrat de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier.

Souvent annoncé au PSG ces derniers jours, le dossier Alex Telles (sous contrat avec le FC Porto jusqu’en 2021) “est bien ouvert mais n’est pas encore entériné”, précise le média sportif. Concernant le milieu de terrain, le dirigeant parisien désire toujours un joueur de taille, comme lors du dernier mercato hivernal. “Certaines sources assurent même que ce dossier est très bien avancé”, précise RMC. Leonardo chercherait également un gardien numéro deux. Prêté avec option d’achat par le FC Séville, Sergio Rico ne devrait pas poursuivre sa carrière au PSG. Pour Alphonse Areola (prêté sans option d’achat au Real Madrid), “son départ est acté en interne.” Enfin, Marcin Bulka et Garisonne Innocent pourraient être prêtés la saison prochaine. RMC indique également que le PSG est à la recherche d’un gardien “de la génération 2003 pour venir compléter l’équipe U19.”

Concernant les postes de défenseur central et attaquant, le média sportif précise que Leonardo “n’a pas souvent fait mention d’une recherche dans ses discussions.” Mais face aux prix élevés sur le marché des transferts, le PSG pourrait choisir de prolonger deux joueurs qui seront en fin de contrat prochainement : Thiago Silva et Edinson Cavani. Le capitaine des Rouge et Bleu a déjà clamé vouloir poursuivre sa carrière au PSG. Mais son entourage ne souhaite rien confirmer “se contentant d’un simple: ‘tout est ouvert'”. Concernant, le Matador, aucune négociation n’a débuté entre les deux parties, même si le joueur de 33 ans n’est pas fermé à l’idée de négocier une extension de bail. Dans ces deux dossiers, “Leonardo donne l’impression de garder ses options ouvertes. En continuant à garder un œil sur des opportunités à saisir”, conclut RMC.