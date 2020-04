Robail : “Je savais que ce serait compliqué d’avoir du temps de jeu au PSG”

Formé au RC Lens, Gaëtan Robail a été recruté par le PSG en 2016 pour évoluer avec la réserve. Appelé deux fois dans le groupe pro par Unai Emery, il n’a jamais eu la chance de jouer un match officiel avec les Rouge & Bleu. Pour Foot Mercato, il est revenu sur son passage à Paris.

“Je savais que ce serait compliqué d’avoir du temps de jeu et j’ai quand même fait les entraînements avec les professionnels pendant la moitié de la saison (2016-2017, ndlr). Sachant que je venais du monde amateur, ce n’était pas forcément facile, il y avait beaucoup d’étapes de franchies d’un coup, se rappelle l’actuel joueur du RC Lens. En quittant Lens (libre à l’âge de 17 ans, ndlr), j’ai dit à ma mère que je voulais arrêter le football parce que l’entraîneur que j’avais cette année-là m’avait dégoûté. […] J’ai écouté son conseil et j’ai repris goût au foot en m’entraînant et en me faisant de nouveaux coéquipiers à Arras. Et puis, quatre ans après, le PSG m’a appelé pour me faire signer donc je n’ai pas hésité. Mon départ l’été dernier ? Le PSG cherche des jeunes prometteurs et moi, je suis un peu ancien (26 ans, ndlr). J’aurais pu faire les entraînements avec les professionnels mais je n’aurais peut-être pas eu la chance d’évoluer en Ligue 1.“