Roche : “Mais ça ne va pas reprendre, c’est sûr”

Alors qu’un déconfinement progressif se profile en France à compter du 11 mai, le monde du football se déchire. Les opinions divergent sur les risques de reprendre en juin les compétitions. Les plans et projections se multiplient avec des considérations sanitaires et économiques qui ne peuvent se rejoindre. Alain Roche, ancien du PSG aujourd’hui consultant télé et radio, souhaite que la saison 2019/2020 reprenne mais mise sur une décision des autorités/instances de l’arrêter au final.

“Je suis pour la reprise, après comme tout le monde, pas dans n’importe quelle conditions, il faudra garantir des conditions sanitaires irréprochables”, a commenté Alain Roche, ancien directeur sportif et défenseur du PSG, sur Europe 1. “Le risque zéro n’existera pas dans trois mois, les médecins sont dans l’inconnu. J’aimerais que le championnat reprenne pour qu’on puisse acter un classement, c’est une question d’éthique sportive. Mais vous verrez en juillet, il y aura toujours un risque de mettre les joueurs ensemble. On fait quoi si on s’arrête quatre mois ? On reprend le championnat au mois d’octobre ? C’est impossible. La situation est exceptionnelle, il faudra des décisions inédites et uniques. Je le répète, je voudrais que ça reprenne, mais ça ne va pas reprendre, c’est sûr.”