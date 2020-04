Ronaldinho : “Je n’aurais jamais imaginé qu’une telle chose puisse m’arriver”

Que devient Ronaldinho Gaúcho ? On avait laissé l’ancien joueur du PSG – il y a 19 jours de cela – au Paraguay assigné à résidence (surveillée) dans un hôtel de luxe au centre d’Asuncion, le Palmaroga, après avoir passé environ un mois en prison pour usage de faux passeport (début mars).

Avec son frère, Roberto Assis, l’ancienne star poursuit son incarcération (atypique) de substitution permise par le versement d’une caution de 1.6 million de dollars. Ronaldinho et son frère occupent deux suites présidentielles au prix de 350$ chacune par nuit, en attendant la fin de l’affaire. Pour l’avocat des Assis, Sergio Queiroz, la détention est abusive car les deux frères ignoraient être en possession de faux et ont été manipulés car ils ne pensaient venir que pour l’inauguration d’un casino.

Pour la première fois Ronaldinho s’est exprimé, via le média local ABC color, et a confirmé le discours de son avocat. “Je n’aurais jamais imaginé qu’une telle chose puisse m’arriver. Le coup a été très dur. Je suis venu au Paraguay pour le lancement d’un casino on line et un livre. Tout ce que nous faisons c’est en vertu de contrats que gère mon frère. Nous avons été totalement surpris d’apprendre que les documents n’étaient pas légaux. A partir de ce moment nous avons toujours collaboré avec la justice pour éclaircir les faits. J’ai toujours la foi. Je fais toujours mes prières pour que tout se passe bien et que cela s’achève bientôt. J’ai toujours travaillé pour aller au plus haut niveau et donner du plaisir aux gens. Toutes les personnes que j’ai côtoyées à la prison m’ont témoigné de la gentillesse. J’ai joué au football, signé des autographes et fait des photos. Cela fait partie de ma vie, je n’ai aucune raison d’arrêter de le faire. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient des moments plus difficiles que moi.”