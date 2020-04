Rosell liste les avantages d’avoir un Neymar

Sandro Rosell, ancien président du FC Barcelone passé par la prison, a accordé une interview au journal sportif catalan Mundo Deportivo dans lequel il a évoqué l’actualité de son équipe de cœur. S’il n’entend pas se présenter à nouveau à la présidence, Sandro Rosell donne son avis. Il se dit favorable à la signature de Neymar Jr par le FC Barcelone.

“Oui à sa signature, avec un contrat conditionné aux résultats sportifs, aux résultats sociaux et comportementaux. Il est un talent inné, unique dans le football, avec une aura personnelle, et avec une grande valeur commerciale”, a déclaré Rosell. Autant d’atouts dont bénéficie le PSG. “Messi, qui est très intelligent, veut Neymar à son côté. Et ça, ce n’est pas pour rien.”