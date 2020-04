Rothen : “Aurier, si le PSG est le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que t’as fait”

Latéral droit du PSG de 2014 à 2017, Serge Aurier (27 ans) a connu des saisons à turbulences dans la capitale. Mais le défenseur de Tottenham l’a dit sur Canal+ Afrique, il souhaite revenir un jour au Paris Saint-Germain et y finir sa carrière car c’est son club de cœur (voir ici). De quoi faire s’étrangler Jérôme Rothen, ancien joueur et supporter affiché du PSG.

“Les joueurs il y en a toujours plein qui me disent c’est le club de mon cœur, etc… Mais moi j’ai juste une chose à lui dire à Serge Aurier : que le PSG soit le club de son cœur, ça me fait rire, a lancé Jérôme Rothen, aujourd’hui consultant RMC Sport. Quand il a mis le maillot du PSG il a été bon assez vite, mais après il s’est perdu totalement. Il s’est perdu au fur et à mesure. Si c’est le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que t’as fait. Quand il insulte l’entraîneur, le club, ses coéquipiers, il n’y a plus d’histoire de club de cœur. Point final. Qu’il arrête de nous vendre du rêve, du moins aux supporters, en faisant semblant de dire que c’est le club de son cœur. Quand t’y étais, tu n’as pas été exemplaire. Basta, c’est fini pour toi. T’as gagné des titres à Paris, t’es parti à Tottenham. A l’arrivée, le niveau qu’il a à Tottenham n’a jamais été celui qu’il avait au début au PSG. Il est sur la pente descendante. On arrête là. Qu’ils arrêtent avec leurs conneries de club de leur cœur. C’est facile aujourd’hui de dire que le PSG est le club de son cœur, vu ce qui est réuni financièrement. Ça me fait rire…”