Rothen : “Il faut arrêter d’essayer avoir un temps d’avance”

Des groupes de travail planchent dans différentes instances sur des hypothèses de reprise des compétitions afin d’anticiper des calendriers dans des temps restreints. Ce désir d’anticiper l’après-confinement agace fortement Jérôme Rothen.

“Cela a commencé mi-mars avec Jean-Michel Aulas qui disait qu’il faudrait peut-être faire une saison blanche, après d’autres ont pris le dessus, on déplace l’Euro en 2021, on décale les finales européennes à fin juin puis août… Il faut arrêter de parler de reprise. Cela fait des polémiques pour rien, a commenté Jérôme Rothen sur RMC. On vit tous au jour le jour. On ne sait pas ce que demain on aura le droit de faire. On ne sait pas comment après le confinement on tentera de revivre ensemble, en communauté. Il faut arrêter d’essayer avoir un temps d’avance et de réserver une date à laquelle tu ne pourras peut-être pas te tenir. Arrêtez d’essayer de nous vendre des trucs, c’est plus qu’énervant.”