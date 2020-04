Rothen : “Même s’il a 27 ans, Hamari Traoré a tout du latéral moderne”

Le latéral droit malien du Stade Rennais Hamari Traoré (28 ans) entend rapidement viser haut alors que son contrat s’achève en 2021. Au PSG en n°1 bis ? C’est possible selon L’Equipe et Damien Degorre. Et ce ne serait pas une mauvaise idée aux yeux de Jérôme Rothen.

“C’est vrai que ce serait un n°1 bis mais quand Meunier est arrivé, il venait du championnat belge. Après ce serait à Hamari Traoré de se mettre au niveau… de passer deux ou trois caps. Mais pourquoi pas, a commenté Jérôme Rothen sur RMC. Parce même s’il a 27 ans, il a tout du latéral moderne. Il a une caisse monumentale, il peut faire 20 allers-retours par mi-temps sans souci, en gardant la pêche. Peut-être que techniquement tu as mieux ailleurs en Europe, mais le fait de jouer avec des joueurs qui te mettent le ballon là où il le faut quand tu proposes un appel – et ce sera plus le cas au PSG qu’à Rennes – et bien tes gestes techniques peuvent être meilleurs quand le ballon te vient bien. Donc ça peut être une bonne surprise.”