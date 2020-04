Rothen : “Neymar, on a l’impression qu’il va rester au PSG”

Neymar Jr est toujours dans les débats liés au mercato. C’est une constante. Est-ce logique ? Pas forcément. Aux yeux de Jérôme Rothen, le numéro 10 brésilien est bien parti pour rester au PSG. Pour le bonheur du club francilien s’il reste professionnel au quotidien.

“Le dossier Neymar est compliqué dans tous les sens. On sait ce qu’il a mis en place l’année dernière pour partir. Il est resté. Et il s’est fait à l’idée je pense. Il le fait avec réussite. Il s’est remis dans le droit chemin. Il a ré-atteint un niveau de jeu fantastique. Comme quoi il n’est pas si malheureux à Paris… Neymar, on a l’impression qu’il va rester au PSG. Sa valeur marchande a chuté, Paris est coincé à ce niveau là, et même lui s’est fait à l’idée qu’aucun club ne mettra autant d’argent que le PSG a mis. Donc, il va rester, a commenté l’ancien joueur sur RMC. S’il est droit dans ses bottes et commet moins d’erreurs dans sa vie privée, ce sera bénéfique pour le club et pour lui-même. Il sait se rendre indispensable sur un terrain. Le PSG est plus fort avec que sans Neymar.”