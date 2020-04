Roures (Mediapro) : “On ne reverra plus de transferts astronomiques et c’est très positif”

La crise sanitaire et l’arrêt de l’économie qu’elle provoque va mettre à plat l’industrie du football. Donc le marché des transferts. Selon Jaume Roures fondateur de Mediapro, qui détiendra les droits sur la Ligue 1 et Ligue 2 à partir de la saison prochaine, les transferts galactiques c’est fini. On ne reverra pas, pense-t-il, des transferts de 100, 150 millions d’euros, et plus.

“Cette situation va changer les transferts astronomiques. On ne les reverra plus et cela me semble très positif, explique l’homme d’affaires à Marca. Payer un joueur 100-150M€ me semblait socialement corrosif. Je serais heureux que cette crise serve au moins à cela et que ça ne se reproduise plus”. Une déclaration qui a motivé la une du journal sportif espagnol ce mercredi, avec Kylian Mbappé en couverture. L’attaquant de 21 ans du PSG, joueur le plus cher du marché mondial, disparaissant par ce fait des radars du Real Madrid.