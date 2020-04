Roures (Mediapro) : “Un transfert de Neymar ? Le Barça n’a plus la capacité économique de le faire”

Il le dit, il le clame, le football va changer avec la crise sanitaire et économique actuelle, il n’y aura plus autant d’argent brassé et les montants des transferts vont fondre, Jaume Roures, le patron (catalan) de Mediapro, en est convaincu. Ce qui va figer pas mal d’effectifs.

“Cette crise va toucher le prix des droits (télé) d’une façon ou d’une autre. De la même manière, le fait de payer des joueurs des centaines de millions d’euros, ce sera terminé. D’abord parce que les clubs n’auront plus les moyens, et puis parce que les banques ne prêteront pas d’argent aux clubs avec la même facilité qu’avant. Tout cela va changer et je crois que c’est très positif, explique Jaume Roures à l’AFP. Un retour de Neymar au Barça devient impossible ? Le FC Barcelone n’a plus la capacité économique de dépenser je ne sais pas combien. C’est impossible, maintenant.“

En tant qu futur diffuseur de la Ligue 1, Mediapro ne craint pas que son abonnement mensuel à 25 euros soit perçu comme trop cher. “La crise ne va pas éloigner les gens du foot. Peut-être que l’on sera obligé de jouer à huis clos, peut-être que les bars et les restaurants seront fermés jusqu’à je ne sais quand. Mais les gens auront besoin, ou du moins envie, de voir du foot, et le plus vite possible, déclare l’homme d’affaires. On avait prévu de commencer la campagne d’ouverture de la chaîne au mois de juillet, maintenant on ne sait pas si ça va être en juillet ou en août. Mais en principe, on ne va rien changer. La chaîne démarrera un mois avant le début de la saison 2020-2021. Prêt à reprendre plus tôt si Canal+ et beIN font défaut ? Si les pourparlers entre la Ligue, les clubs, Canal+ et beIN Sports n’aboutissent à rien, ou s’ils mènent à une rupture, nous sommes prêts à les remplacer, oui. Il faudra clarifier quand est-ce que la fin du championnat va se jouer. Mais nous, on est là.”